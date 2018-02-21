Прямой эфир

Пажар у цэнтры Ратэрдама: пацярпелі 11 чалавек

21 февраля 2018 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Нідэрландаў.  У цэнтры моладзі ў Ратэрдаме здарыўся пажар. Пацярпелі 11 чалавек, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

Пажар у цэнтры Ратэрдама: пацярпелі 11 чалавек-1

  

Яны дастаўлены ў бальніцу. Паводле папярэдняй версіі, узгаранне адбылося на трэцім паверсе. Нягледзячы на тое, што агонь удалося хутка ўзяць пад кантроль, будынак яшчэ доўга заставаўся вельмі задымленым. Паліцыя вызначае прычыну пажару. 

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У Кітаі пабудавалі падвесны мост са шкла
21 февраля 2018 14:07

У Кітаі пабудавалі падвесны мост са шкла

У ЗША забаранілі выкарыстанне прыладаў для хуткастрэльнай зброі
21 февраля 2018 13:57

У ЗША забаранілі выкарыстанне прыладаў для хуткастрэльнай зброі

Армія будзе навадзіць парадак ў Рыа-дэ-Жанэйра
21 февраля 2018 13:53

Армія будзе навадзіць парадак ў Рыа-дэ-Жанэйра