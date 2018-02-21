Пажар у цэнтры Ратэрдама: пацярпелі 11 чалавек

Навіны Нідэрландаў. У цэнтры моладзі ў Ратэрдаме здарыўся пажар. Пацярпелі 11 чалавек, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Нідэрландаў. У цэнтры моладзі ў Ратэрдаме здарыўся пажар. Пацярпелі 11 чалавек, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Яны дастаўлены ў бальніцу. Паводле папярэдняй версіі, узгаранне адбылося на трэцім паверсе. Нягледзячы на тое, што агонь удалося хутка ўзяць пад кантроль, будынак яшчэ доўга заставаўся вельмі задымленым. Паліцыя вызначае прычыну пажару.