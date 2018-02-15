«Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы». Очевидец о стрельбе в школе США

Уже известно, что у флоридского стрелка, устроившего кровавую бойню в школе, мог быть целый арсенал оружия. Правоохранители обнаружили множество фотографий на его страницах в социальных сетях. Также выяснилось, что у подростка были проблемы с психикой. Он даже посещал врача, однако потом прекратил лечение.

Ученики и родители с ужасом вспоминают нападение.

Макс Чарльз, ученик (США):

Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы. Мы заперли дверь и выключили свет. Ждали, пока полиция не сообщит, что нам можно выходить. Потом, когда мы вышли на улицу, я увидел мертвых людей, лежащих на земле.