«Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы». Очевидец о стрельбе в школе США

Новости США. Жертвами стрельбы в школе Флориды стали 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более десятка пострадали.
Новости США. Жертвами стрельбы в школе Флориды стали 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более десятка пострадали.
Уже известно, что у флоридского стрелка, устроившего кровавую бойню в школе, мог быть целый арсенал оружия. Правоохранители обнаружили множество фотографий на его страницах в социальных сетях. Также выяснилось, что у подростка были проблемы с психикой. Он даже посещал врача, однако потом прекратил лечение.
Ученики и родители с ужасом вспоминают нападение.
Макс Чарльз, ученик (США):
Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы. Мы заперли дверь и выключили свет. Ждали, пока полиция не сообщит, что нам можно выходить. Потом, когда мы вышли на улицу, я увидел мертвых людей, лежащих на земле.
Подросток вошел в здание за несколько минут до окончания занятий. Когда ученики стали выбегать из кабинетов, он открыл огонь из винтовки. После стрелок попытался затеряться в толпе, однако ему это не удалось. Он взят под стражу. Как выяснилось позже, нападавший ранее учился в этой школе и был исключен. Ведется расследование.