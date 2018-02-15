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«Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы». Очевидец о стрельбе в школе США

15 февраля 2018 12:47
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Новости США. Жертвами стрельбы в школе Флориды стали 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более десятка пострадали.  

«Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы». Очевидец о стрельбе в школе США-1

«Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы». Очевидец о стрельбе в школе США-3

Уже известно, что у флоридского стрелка, устроившего кровавую бойню в школе, мог быть целый арсенал оружия. Правоохранители обнаружили множество фотографий на его страницах в социальных сетях. Также выяснилось, что у подростка были проблемы с психикой. Он даже посещал врача, однако потом прекратил лечение.  

Ученики и родители с ужасом вспоминают нападение.  

Макс Чарльз, ученик (США):  
Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы. Мы заперли дверь и выключили свет. Ждали, пока полиция не сообщит, что нам можно выходить. Потом, когда мы вышли на улицу, я увидел мертвых людей, лежащих на земле.  

«Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы». Очевидец о стрельбе в школе США-6

Подросток вошел в здание за несколько минут до окончания занятий. Когда ученики стали выбегать из кабинетов, он открыл огонь из винтовки. После стрелок попытался затеряться в толпе, однако ему это не удалось. Он взят под стражу. Как выяснилось позже, нападавший ранее учился в этой школе и был исключен. Ведется расследование.  

# Фотофакт # Стрельба в США

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