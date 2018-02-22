Видеофакт: белый носорог и три белых тигренка родились во французском зоопарке

Новости Франции. Кадры из зоопарка французского Амневиля, где сообщили о рождении сразу нескольких зверей редкой окраски – трех белых тигрятах и белого носорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животные появились на свет в начале февраля, но публике малышей показали только сейчас. Девочка-носорог удивила сотрудников зоопарка солидным весом почти в 40 килограммов.