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Видеофакт: белый носорог и три белых тигренка родились во французском зоопарке

22 февраля 2018 06:52
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Новости Франции. Кадры из зоопарка французского Амневиля, где сообщили о рождении сразу нескольких зверей редкой окраски – трех белых тигрятах и белого носорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Видеофакт: белый носорог и три белых тигренка родились во французском зоопарке-1

 

Животные появились на свет в начале февраля, но публике малышей показали только сейчас. Девочка-носорог удивила сотрудников зоопарка солидным весом почти в 40 килограммов.  

Видеофакт: белый носорог и три белых тигренка родились во французском зоопарке-4

 

А вот котята пока находятся под надежной опекой матери, которая очень ревностно отнеслась к такому неожиданному вниманию людей.  

# Зоопарк # Фотофакт

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