Трамп обвинил Байдена в конфликте в Украине

Политическое шоу с Трампом в главной роли уже началось. И трансляция ведется по всему миру. В должность избранный лидер вступит только 20 января, но еще накануне республиканец очертил свои планы на предстоящие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уходящий глава государства обещал мирную передачу власти. Но без скандалов не обошлось. Впрочем, не демократ был зачинщиком. Наоборот, обвинения напоследок прилетели в его сторону. Трамп упрекнул администрацию Байдена в развязывании украинского конфликта.

Республиканец считает, что именно некомпетентность Джо и его помощников стала причиной начала СВО. И теперь новый лидер вынужден начинать свое президентство в мире, охваченном конфликтами, посетовал Трамп. Дональд Трамп, избранный президент США:

В какой-то момент Байден сказал: нет, Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. Ну, тогда у России появляется кто-то прямо у их порога, и я могу понять их отношение к этому. Было сделано много ошибок в этих переговорах. И когда я услышал, как Байден ведет эти переговоры, я сказал: вы закончите войной. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал закончить конфликт в Украине буквально за сутки. Было понятно, что, говоря о сроках, политик несколько преувеличивает. Однако в целом штаб республиканца хотя бы работает в мирном направлении. Команда Трампа предложила три плана по Украине, и Зеленский, судя по всему, уже готов к переговорам.