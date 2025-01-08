Трамп обвинил Байдена в конфликте в Украине
Политическое шоу с Трампом в главной роли уже началось. И трансляция ведется по всему миру. В должность избранный лидер вступит только 20 января, но еще накануне республиканец очертил свои планы на предстоящие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уходящий глава государства обещал мирную передачу власти. Но без скандалов не обошлось. Впрочем, не демократ был зачинщиком. Наоборот, обвинения напоследок прилетели в его сторону. Трамп упрекнул администрацию Байдена в развязывании украинского конфликта.
Республиканец считает, что именно некомпетентность Джо и его помощников стала причиной начала СВО. И теперь новый лидер вынужден начинать свое президентство в мире, охваченном конфликтами, посетовал Трамп.
Дональд Трамп, избранный президент США:
В какой-то момент Байден сказал: нет, Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. Ну, тогда у России появляется кто-то прямо у их порога, и я могу понять их отношение к этому. Было сделано много ошибок в этих переговорах. И когда я услышал, как Байден ведет эти переговоры, я сказал: вы закончите войной.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещал закончить конфликт в Украине буквально за сутки. Было понятно, что, говоря о сроках, политик несколько преувеличивает. Однако в целом штаб республиканца хотя бы работает в мирном направлении. Команда Трампа предложила три плана по Украине, и Зеленский, судя по всему, уже готов к переговорам.
Впрочем, в фокусе внимания Вашингтона не только Киев. Будущий глава Белого дома нацелился и на ряд других государств. Например, Канаду Трамп уже видит одним из американских штатов. Он обещает невиданные ранее финансовые перспективы и уже опубликовал новую карту США с вошедшей в ее состав Канадой. Однако Оттава снова и снова отвергает это предложение.
Не менее строгое «нет» на аналогичный призыв Трампа звучит в Гренландии и Панаме. Но политик, похоже, всерьез намерен взять их под контроль. Республиканец даже отказался пообещать, что будет избегать ради этой цели военных или экономических методов принуждения.
Еще до инаугурации Трампа стало ясно, что его президентство будет отмечено множеством ярких заявлений. Американский след с приходом к власти республиканца, судя по всему, впору искать чуть ли не в каждом втором политическом событии в мире. Впрочем, где и как наследит новый лидер, покажет время.