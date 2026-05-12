Прямой эфир

Премьер-министр Индии призвал граждан к жесткой экономии

12 мая 2026 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Индия переживает серьезный энергетический кризис, и премьер-министр обратился к гражданам с просьбой помочь стабилизировать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Индии призвал граждан к жесткой экономии-2

Нарендра Моди призвал отказаться от поездок на личных автомобилях в пользу общественного транспорта и активнее переходить на дистанционную работу – это снизит нагрузку на транспортную систему и сократит расход бензина и дизеля, укрепив экономику страны. Кроме того, Моди попросил индийцев воздержаться в 2026 году от покупок золота: по его словам, это поможет уменьшить отток иностранной валюты и поддержать национальную экономику.

# Новости Индии

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания рискует потерять 160 тысяч рабочих мест из-за кризиса
12 мая 2026 08:41

Великобритания рискует потерять 160 тысяч рабочих мест из-за кризиса

В Польше резко выросло число психических расстройств среди работников
12 мая 2026 08:37

В Польше резко выросло число психических расстройств среди работников

Французские фермеры под Лионом заблокировали нефтезавод из‑за взлета цен на топливо
12 мая 2026 08:36

Французские фермеры под Лионом заблокировали нефтезавод из‑за взлета цен на топливо

Прямой авиарейс между Минском и Чебоксарами запустят 15 июня
11 мая 2026 18:01

Прямой авиарейс между Минском и Чебоксарами запустят 15 июня

Брюссель предупредил Фицо о проблемах из-за поездки в Москву
11 мая 2026 17:38

Брюссель предупредил Фицо о проблемах из-за поездки в Москву

Очередь на въезд в ЕС увеличилась почти на 300 машин за выходные
11 мая 2026 17:20

Очередь на въезд в ЕС увеличилась почти на 300 машин за выходные

Эксперты призывают европейцев готовиться к подорожанию продовольствия
11 мая 2026 16:55

Эксперты призывают европейцев готовиться к подорожанию продовольствия

Польские фермеры могут остаться без урожая
11 мая 2026 16:50

Польские фермеры могут остаться без урожая

Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно
11 мая 2026 14:55

Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно

Прощание с правнучкой Ленина пройдет в Митинском крематории
11 мая 2026 14:15

Прощание с правнучкой Ленина пройдет в Митинском крематории

Посол Ашок Кумар: Индия хочет увеличить поставки морепродуктов в Беларусь
11 мая 2026 13:55

Посол Ашок Кумар: Индия хочет увеличить поставки морепродуктов в Беларусь

Российский рубль окреп, доллар и юань упали – итоги торгов 11 мая
11 мая 2026 13:06

Российский рубль окреп, доллар и юань упали – итоги торгов 11 мая