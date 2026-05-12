Премьер-министр Индии призвал граждан к жесткой экономии

Нарендра Моди призвал отказаться от поездок на личных автомобилях в пользу общественного транспорта и активнее переходить на дистанционную работу – это снизит нагрузку на транспортную систему и сократит расход бензина и дизеля, укрепив экономику страны. Кроме того, Моди попросил индийцев воздержаться в 2026 году от покупок золота: по его словам, это поможет уменьшить отток иностранной валюты и поддержать национальную экономику.