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Великобритания рискует потерять 160 тысяч рабочих мест из-за кризиса

12 мая 2026 08:41
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Великобритания может лишиться более 160 тысяч рабочих мест в этом году из-за кризиса, вызванного ближневосточным конфликтом. Банк Англии предупреждает: уровень безработицы увеличится более чем на 0,5%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания рискует потерять 160 тысяч рабочих мест из-за кризиса-2

Рост стоимости жизни заставляет домохозяйства сокращать расходы – сильнее всего это ударит по розничной торговле и гостиничному бизнесу в крупных городах. Подорожание топлива, энергии, сырья и перебои в судоходстве сжимают потребительский спрос и вынуждают компании оптимизировать штат. Экономисты считают, что ближайшие месяцы станут серьезным испытанием для рынка труда страны.

# Новости Великобритании

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