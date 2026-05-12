Великобритания рискует потерять 160 тысяч рабочих мест из-за кризиса

Великобритания может лишиться более 160 тысяч рабочих мест в этом году из-за кризиса, вызванного ближневосточным конфликтом. Банк Англии предупреждает: уровень безработицы увеличится более чем на 0,5%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Великобритания может лишиться более 160 тысяч рабочих мест в этом году из-за кризиса, вызванного ближневосточным конфликтом. Банк Англии предупреждает: уровень безработицы увеличится более чем на 0,5%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост стоимости жизни заставляет домохозяйства сокращать расходы – сильнее всего это ударит по розничной торговле и гостиничному бизнесу в крупных городах. Подорожание топлива, энергии, сырья и перебои в судоходстве сжимают потребительский спрос и вынуждают компании оптимизировать штат. Экономисты считают, что ближайшие месяцы станут серьезным испытанием для рынка труда страны.