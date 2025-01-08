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Ведущий координатор поставок оружия США Украине подала в отставку – Politico

08 января 2025 14:10
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Заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении РФ, Украины и Евразии Лора Купер намерена уйти в отставку, пишет ТАСС.

Ведущий координатор поставок оружия США Украине подала в отставку – Politico-1

Фото: Pinterest

В материале указано, что Купер занимала важнейшую позицию в процессе координации отправок оружия Киеву с 2022 года и имела хорошие взаимоотношения с украинскими властями.

Издание указывает на взаимосвязь ухода чиновницы с предстоящим вступлением в должность президента США Дональда Трампа, который намерен пересмотреть украинскую политику Джо Байдена. Известно, что Купер будет заниматься преподавательской деятельностью в Университете национальной обороны США.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден

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