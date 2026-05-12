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В Польше резко выросло число психических расстройств среди работников

12 мая 2026 08:37
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В Польше отмечается тревожный рост психических заболеваний – по данным Управления социального страхования, в 2025 году выдано почти 2 миллиона больничных листов из-за подобных нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше резко выросло число психических расстройств среди работников-2

Это на 51% больше показателей пятилетней давности, а общее число пропущенных рабочих дней превысило 34 миллиона. Чаще всего с профессиональным выгоранием и стрессом сталкиваются сотрудники и менеджеры. Хроническая усталость и потеря мотивации стали реальностью современного рабочего мира. Как отмечают эксперты, проблема требует серьезного внимания со стороны работодателей и общества.

# Новости Польши

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