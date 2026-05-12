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Как ухаживать за кожей вокруг глаз? Косметолог поделилась секретами, как сохранить молодость

12 мая 2026 08:54
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Как ухаживать за кожей вокруг глаз? Косметолог поделилась секретами, как сохранить молодость -1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:
Кожа области глаз самая тонкая и нежная на нашем лице. Именно на ней появляются первые признаки старения. В этой зоне мы можем заметить мимические морщинки, темные круги под глазами и отеки. Для борьбы с этими возрастными изменениями в домашнем уходе необходимо использовать специальный крем для области вокруг глаз. 

В кабинете косметолога можно проводить процедуры для увлажнения кожи, такие как биоревитализация. Для коррекции мимических морщин проводятся процедуры ботулинотерапии. Для уплотнения кожи можно проводить процедуры коллагеностимуляции. 
Это препараты, в состав которых входит коллаген или полимолочная кислота. 

Подробности в видео

# Красота # Здоровье

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