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ГАИ проверяет соблюдение ПДД водителями минских автобусов

12 мая 2026 08:35
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ГАИ проверяет соблюдение ПДД водителями минских автобусов-0

Госавтоинспекция Минска информировала о проведении профилактического мероприятия, цель котрого – выявить и предупредить нарушения законодательства, совершаемые перевозчиками пассажиров автобусов. Акция продлится по 13 мая.

Инспекторы буду обращать пристальное внимание на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями требований ПДД. Как указал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич,  в том числе под контролем будет находиться предоставление преимущества автобусам и микроавтобусам водителями иного транспорта и правомерность движения последних по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

# ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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