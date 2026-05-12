ГАИ проверяет соблюдение ПДД водителями минских автобусов

Госавтоинспекция Минска информировала о проведении профилактического мероприятия, цель котрого – выявить и предупредить нарушения законодательства, совершаемые перевозчиками пассажиров автобусов. Акция продлится по 13 мая.

Инспекторы буду обращать пристальное внимание на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями требований ПДД. Как указал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, в том числе под контролем будет находиться предоставление преимущества автобусам и микроавтобусам водителями иного транспорта и правомерность движения последних по полосам, предназначенным для общественного транспорта.