В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа

Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно

Он отметил, что вопрос выбора между ЕАЭС и ЕС сейчас не стоит на повестке. По его словам, Армения остается полноправным участником союза и участвует в принятии всех решений.