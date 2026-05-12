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В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа

12 мая 2026 08:55
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В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв сжиженного нефтяного газа в жилом районе в 16 километрах от центра города. Инцидент привел к масштабному пожару, который разрушил около десятка домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа-2

По данным спасательной службы штата, на место происшествия направили 12 пожарных машин. Под завалами обнаружили тело человека. Двое мужчин и женщина получили легкие травмы – их успели спасти. Кадры местных СМИ показывают клубы дыма над разрушенными крышами, а также работу экстренных служб на месте ЧП. Спасатели продолжают обследовать завалы в поисках возможных пострадавших.

# Новости Бразилии # Взрыв газа

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