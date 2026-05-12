Французские фермеры под Лионом заблокировали нефтезавод из‑за взлета цен на топливо

К событиям в мире. Под Лионом французские фермеры по призыву профсоюза заблокировали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют от правительства дополнительной помощи: из-за кризиса на Ближнем Востоке цены на топливо выросли почти вдвое, что делает сельхозпроизводство нерентабельным. Хотя в конце апреля власти выделили 20 миллионов евро на поддержку отрасли, в профсоюзе считают эти меры недостаточными и настаивают на более масштабных шагах со стороны государства.