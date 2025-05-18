Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее – Рубио

По словам госсекретаря США Марко Рубио, ведется подбор места и даты проведения встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

Рубио также сообщил о желании Трампа встреться с Путиным в ближайшее время. Тема мероприятия на данный момент не названа, уточнил он.

Президент Штатов ранее в одной из соцсетей сообщал о предстоящем его разговоре с российским лидером 19 мая. Говорить политики планируют, по словам Трампа, об украинском урегулировании и торговле. После указанного телефонного разговора Трамп намерен поговорить с Владимиром Зеленским и лидерами стран Североатлантического альянса.

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