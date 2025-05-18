Второй тур президентских выборов начался в Румынии

Не только Польша находится на распутье в этот день. Второй тур президентских выборов в Румынии. Там открылись около 19 тысяч избирательных участков. За границей голосование началось еще в пятницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не только Польша находится на распутье в этот день. Второй тур президентских выборов в Румынии. Там открылись около 19 тысяч избирательных участков. За границей голосование началось еще в пятницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый тур состоялся 4 мая. Во второй тур президентских выборов вышел глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Он набрал почти 41 % голосов. Вторым стал проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Напомним, что эти президентские выборы повторные. Они проводятся вместо прерванных в ноябре 2024 года Конституционным судом Румынии. Выборы сорвались под предлогом незаконного финансирования кампании неугодного Евросоюзу Кэлина Джорджеску, который получил больше всего голосов.