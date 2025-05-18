В Польше стартовал первый тур президентских выборов

Избирательные участки открылись в Польше. Люди смогут проголосовать за нового президента до 9 часов вечера. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. Социологические опросы показывают, что второй тур фактически неизбежен. Никто из кандидатов сегодня не сможет набрать нужное количество голосов. Интриги, коррупция и влияние фондов США на кампанию ради угодных кандидатов – все это спутники польской избирательной кампании. Самая большая вероятность стать президентом у кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского и представителя оппозиционного блока Кароля Навроцкого.

Эта система полностью сломана. Нам говорят, что это демократия, но на самом деле это игра в одни ворота. Партии решают за нас, кого выбирать. Настоящим кандидатам с новыми идеями просто не дают шанс.

В день выборов в Польше запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов. Однако сообщается, что польская полиция уже зафиксировала 15 нарушений режима.