Прямой эфир

В Польше стартовал первый тур президентских выборов

18 мая 2025 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Избирательные участки открылись в Польше. Люди смогут проголосовать за нового президента до 9 часов вечера. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше стартовал первый тур президентских выборов-2

На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. Социологические опросы показывают, что второй тур фактически неизбежен. Никто из кандидатов сегодня не сможет набрать нужное количество голосов. Интриги, коррупция и влияние фондов США на кампанию ради угодных кандидатов – все это спутники польской избирательной кампании. Самая большая вероятность стать президентом у кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского и представителя оппозиционного блока Кароля Навроцкого.

В Польше стартовал первый тур президентских выборов-4

Эта система полностью сломана. Нам говорят, что это демократия, но на самом деле это игра в одни ворота. Партии решают за нас, кого выбирать. Настоящим кандидатам с новыми идеями просто не дают шанс.

В день выборов в Польше запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов. Однако сообщается, что польская полиция уже зафиксировала 15 нарушений режима.

# Выборы # Выборы в Польше

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская делегация принимает участие в интронизации Папы Римского Льва XIV
18 мая 2025 07:33

Белорусская делегация принимает участие в интронизации Папы Римского Льва XIV

Выборы в Польше находятся под угрозой из-за вмешательства западных ботоферм
17 мая 2025 17:04

Выборы в Польше находятся под угрозой из-за вмешательства западных ботоферм

Главного прокурора Международного уголовного суда обвиняют в домогательствах
17 мая 2025 16:50

Главного прокурора Международного уголовного суда обвиняют в домогательствах