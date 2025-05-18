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Парусное судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост – погибли 2 человека

18 мая 2025 07:52
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Два человека погибли, 22 ранены, четверо в критическом состоянии. Парусное судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парусное судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост – погибли 2 человека-2

Накануне в сети появились кадры, как учебное судно приближается к мосту через Ист-Ривер. Однако 45 метровые мачты оказались слишком высокими, чтобы проплыть под сооружением. В результате столкновения одна из мачт судна, на борту которого было 277 человек, упала на палубу.

# Новости США # ЧП

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