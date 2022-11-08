Прямой эфир

«Вернём себе Америку». 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США

08 ноября 2022 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. Традиционно основная борьба развернется между Демократической и Республиканской партиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Накануне у лидеров, Джо Байдена и Дональда Трампа, была последняя возможность повлиять на решение избирателей. А оно может быть необычным, если верить проведенным социологическим опросам. Так, по данным исследований Международного агентства новостей, только 40 % американцев одобряют работу нынешнего руководителя. Рейтинг Байдена значительно понизили инфляция, рост цен на продукты питания и энергоресурсы.  

«Вернём себе Америку». 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США-1

Из-за этого демократы могут потерять контроль над одной или обеими палатами Конгресса. В свою очередь республиканцы могут увеличить свое представительство в законодательном органе США. В таком случае они намерены требовать от Байдена сокращения расходов, чтобы стабилизировать финансовые рынки и успокоить общество.  

«Вернём себе Америку». 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США-4

Дональд Трамп, экс-президент США:  
Я выиграл дважды, и во второй раз я показал себя намного лучше. И теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, мне, наверное, придется сделать это снова. Я не ухожу. Это год, когда мы вернем себе Палату представителей. Мы вернем себе Сенат. И вернем себе Америку.  

«Вернём себе Америку». 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США-7

По результатам голосования сформируется состав Конгресса Соединенных Штатов. Избираться будет вся нижняя палата парламента, Палата представителей и треть верхней палаты – Сената. В рамках досрочного голосования о своем решении государство уведомили уже более 40 миллионов американцев. Завершится голосование завтра в 8 часов утра по минскому времени.  

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Чехии может появиться дополнительный налог для работников энергосектора
08 ноября 2022 07:04

В Чехии может появиться дополнительный налог для работников энергосектора

Немецкая экономика переживает третий кризисный год подряд
08 ноября 2022 06:53

Немецкая экономика переживает третий кризисный год подряд

Германия потратит более 80 млрд евро на сдерживание роста цен на газ и электроэнергию
07 ноября 2022 19:45

Германия потратит более 80 млрд евро на сдерживание роста цен на газ и электроэнергию