«Вернём себе Америку». 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США

Новости США. 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. Традиционно основная борьба развернется между Демократической и Республиканской партиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне у лидеров, Джо Байдена и Дональда Трампа, была последняя возможность повлиять на решение избирателей. А оно может быть необычным, если верить проведенным социологическим опросам. Так, по данным исследований Международного агентства новостей, только 40 % американцев одобряют работу нынешнего руководителя. Рейтинг Байдена значительно понизили инфляция, рост цен на продукты питания и энергоресурсы.

Из-за этого демократы могут потерять контроль над одной или обеими палатами Конгресса. В свою очередь республиканцы могут увеличить свое представительство в законодательном органе США. В таком случае они намерены требовать от Байдена сокращения расходов, чтобы стабилизировать финансовые рынки и успокоить общество.

Дональд Трамп, экс-президент США:

Я выиграл дважды, и во второй раз я показал себя намного лучше. И теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, мне, наверное, придется сделать это снова. Я не ухожу. Это год, когда мы вернем себе Палату представителей. Мы вернем себе Сенат. И вернем себе Америку.