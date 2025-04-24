Вдохновились подвигом советского народа! Витебское предприятие выпустило праздничную коллекцию ковров

Марина Кишкурно о том, как превратить производство в музей и приобщиться к знаковой дате.

Страницы военной истории, вплетенные в ковровые узоры. К 80-летию Великой Победы витебское предприятие выпустило праздничную коллекцию. Экспонаты выставочные и эксклюзивные. Проект не коммерческий, работали, что называется, за идею. Дизайнеры предприятия вдохновились подвигом советского народа и создали настоящие произведения искусства из привычных предметов интерьера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 ковровых полотен на военную тематику: витебское предприятие презентовало коллекцию к 80-летию Великой Победы. Предпраздничная новинка уже представлена широкому зрителю. Пока в стенах предприятия. Есть идея разместить такие эксклюзивные плакаты и в школе.

Это под Минском Курган Славы, его все знают. Это одна из экспозиций Брестской крепости, где изображен наш советский солдат, добывающий воду. «Жажда» называется. Под обстрелами немецких солдат при защите Брестской крепости нашим солдатам было очень трудно добывать воду.

Эти мемориальные комплексы священны для каждого белоруса. Символы мужества и героизма, боли и страданий советского народа. Народа, победившего в самой кровопролитной войне XX века. Память павших увековечена в местах боевой славы, которые сегодня знакомы каждому белорусы.