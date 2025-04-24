От консультаций до продажи препаратов – в Могилёве открыли симуляционную аптеку для школьников

Тренд белорусской системы образования – практикоориентированность. Студенты не только постигают науку, но и на деле пробуют свои силы в будущей профессии. В Могилеве пошли дальше и решили такую возможность предоставить школьникам. В городе открыли необычную аптеку, которая дает школьникам уникальную возможность заглянуть в мир фармации. Она разместилась на базе реального аптечного пункта и дает максимальное погружение в профессию: от консультации и продажи препаратов до производства лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кажется, чтобы легко ориентироваться в названиях медицинских препаратов, учить их надо, как минимум, со школьной скамьи. Ведь самое длинное название химического элемента в медицине состоит более чем из 40 букв. В реальной базе фармацевтической сети порядка 5 тысяч медикаментов, но знают ли об этом те, кто с детства мечтает облачиться в белый халат провизора? Не просто увидеть закулисье дела, а стать частью увлекательного процесса создания лекарств – поможет симуляционная аптека. Это тот случай, когда игра может определить будущее.

Маргарита Улитина, провизор-инспектор Могилевского РУП «Фармация»:

Им, конечно, больше интересна игровая форма. Посмотреть, что же за пределами торгового зала, куда они традиционно с мамой приходят, а дальше они никогда не попадают. Как раз-таки это возможность для них попасть дальше, посмотреть, а кто же еще работает в аптеке и что они там делают.

Для того чтобы показать, что аптека – это не просто витрина с таблетками, а лаборатория, где живет наука, под интерактивную зону отвели целое крыло. Оно объединяет торговый зал и производственный блок. Это экспериментальное пространство будет одинаково полезным для ребят самого разного возраста.