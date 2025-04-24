От консультаций до продажи препаратов – в Могилёве открыли симуляционную аптеку для школьников
Тренд белорусской системы образования – практикоориентированность. Студенты не только постигают науку, но и на деле пробуют свои силы в будущей профессии. В Могилеве пошли дальше и решили такую возможность предоставить школьникам. В городе открыли необычную аптеку, которая дает школьникам уникальную возможность заглянуть в мир фармации. Она разместилась на базе реального аптечного пункта и дает максимальное погружение в профессию: от консультации и продажи препаратов до производства лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как работает интерактивная профориентация? Тему продолжит Юлия Мычка.
Кажется, чтобы легко ориентироваться в названиях медицинских препаратов, учить их надо, как минимум, со школьной скамьи. Ведь самое длинное название химического элемента в медицине состоит более чем из 40 букв. В реальной базе фармацевтической сети порядка 5 тысяч медикаментов, но знают ли об этом те, кто с детства мечтает облачиться в белый халат провизора? Не просто увидеть закулисье дела, а стать частью увлекательного процесса создания лекарств – поможет симуляционная аптека. Это тот случай, когда игра может определить будущее.
Маргарита Улитина, провизор-инспектор Могилевского РУП «Фармация»:
Им, конечно, больше интересна игровая форма. Посмотреть, что же за пределами торгового зала, куда они традиционно с мамой приходят, а дальше они никогда не попадают. Как раз-таки это возможность для них попасть дальше, посмотреть, а кто же еще работает в аптеке и что они там делают.
Для того чтобы показать, что аптека – это не просто витрина с таблетками, а лаборатория, где живет наука, под интерактивную зону отвели целое крыло. Оно объединяет торговый зал и производственный блок. Это экспериментальное пространство будет одинаково полезным для ребят самого разного возраста.
Надежда Иванчикова, провизор-информатор Могилевского РУП «Фармация»:
Первыми посетителями нашей мини-аптеки были дети сотрудников нашего предприятия. Нам было интересно посмотреть за их реакцией, насколько это будет востребовано и, конечно же, при создании сценария мы использовали различные интерактивные формы обучения, квизы, квесты. У нас также разработана онлайн-викторина на знание аптечного дела. Это то, что современным детям интересно.
Подробности в видео.