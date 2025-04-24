Малолетним узникам концлагерей вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Они могли умереть, но им суждено было выжить. Накануне праздника Великой Победы в Минске чествовали бывших малолетних узников концлагерей. Сегодня, 22 апреля, в небольшой зал военного комиссариата Заводского района столицы пригласили тех, у кого детство забрала война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свидетели страшных событий нехотя и с болью в сердце вспоминают тот ужас, который выпал на начало их жизненного пути. Они столкнулись не только с нечеловеческими лишениями, но и едва не стали жертвами политики геноцида, которую проповедовали фашистские захватчики на нашей земле.

Валентин Толкачев, бывший малолетний узник: Не хочется об этом вспоминать, потому что это очень тяжело, очень страшно. Мы с мамой попали в концлагерь «Белое болото». И мама работала с утра до вечера. Меня где-то в кладовке прятали. Я не гулял, не бегал, ничего. И таким образом мы с ней там пробыли до середины 44-го года.

Светлана Зубрицкая, бывшая малолетняя узница:

Куда нас везут, мы не знали. Потом мы узнали, что мы в лагере «Озаричи» были. Там три лагеря больших. Мы недолго были, две недели. Ну, в болоте. Ни крыши над головой, ни воды, ничего не давали. Потом нас освободили. Карантин был. Заболевания очень большие. А приехали когда домой, помогали солдаты, а деревни нет, сожженная.

В Заводском районе столицы сейчас насчитывается более 100 бывших узников концлагерей и 30 ветеранов войны. Сегодня в торжественной обстановке некоторым из них была вручена медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».