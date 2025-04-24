Теракт в Кашмире вызвал напряженность между Индией и Пакистаном

Недавний теракт в Кашмире стал новым витком напряженности между Индией и Пакистаном. По оценкам аналитиков, атака на туристический курорт может означать выход из ремиссии и начало нового конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нью-Дели уже заявил о приостановке выдачи виз пакистанцам и аннулировал уже действующие, а также высылает весь дипломатический корпус Пакистана. В свою очередь, Исламабад решил закрыть свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановить со страной всю торговлю. На этом фоне попытки Индии перекрыть поток воды в Пакистан будут рассматриваться как акт открытой агрессии.

Мы понимаем, что это прямое нападение на Пакистан. Это нападение на целостность нашей страны. Это водный терроризм. Международные организации должны выступить и остановить Индию от ее планов. Я думаю, что это не было результатом нападения. Это было спланировано заранее.

Отметим, обе страны обладают ядерным оружием, и, как сообщают эксперты, теракт вызвал опасения, что они могут оказаться «на грани войны». Сейчас как в Индии, так и в Пакистане проходят массовые акции протеста местных жителей. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и умышленном ухудшении двусторонних отношений.