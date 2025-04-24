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Экс-премьер Польши: Варшава должна стремиться поддерживать добрососедские отношения с Беларусью

24 апреля 2025 16:52
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Политика недобрососедства в отношении Беларуси, как и ожидалось, не принесли Варшаве никакой выгоды. Послабление связей с Минском лишь усугубили экономическую картину: банкротство бизнеса в приграничье, массовое недовольство населения и потеря рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь малый список последствий, к которым привели антибелорусские решения.

Экс-премьер Польши: Варшава должна стремиться поддерживать добрососедские отношения с Беларусью-2

Однако спустя несколько лет политики прозрели и решили взять курс на восстановление диалога. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что власти республики должны стремиться поддерживать добрососедские отношения с Беларусью. Он отметил, что вне зависимости от разногласий, Варшаве необходимо сохранять доверительные контакты с сопредельными государствами, в том числе и с Беларусью. Но пересмотрят ли польские власти подходы – вопрос открытый. Вопреки всем попыткам Минска нормализовать отношения, польские министры противодействуют построению дружественного диалога.

# Международная политика # Польша

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