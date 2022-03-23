Топили снег на костре под пулями. Свистело, а мы что-то варим. Жительница Мариуполя о жизни в условиях конфликта

28-й день российской военной спецоперации в Украине. Боевики «Азова» и военные ВСУ пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на бегство, обстрелы мирных жителей Луганской и Донецкой областей продолжаются. Жители вынуждены ночевать в подвалах.

Для того чтобы не допустить жертв среди мирного населения, российские военные обеспечили безопасный выход беженцев из Мариуполя. За сутки из города эвакуировали 562 человека, в том числе 110 детей.

Из-за продолжающихся боев там возникла катастрофическая гуманитарная ситуация. Местным жителям не хватает самого необходимого.