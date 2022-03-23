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Топили снег на костре под пулями. Свистело, а мы что-то варим. Жительница Мариуполя о жизни в условиях конфликта

23 марта 2022 08:50
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28-й день российской военной спецоперации в Украине. Боевики «Азова» и военные ВСУ пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на бегство, обстрелы мирных жителей Луганской и Донецкой областей продолжаются.

Жители вынуждены ночевать в подвалах.

Топили снег на костре под пулями. Свистело, а мы что-то варим. Жительница Мариуполя о жизни в условиях конфликта-1

Для того чтобы не допустить жертв среди мирного населения, российские военные обеспечили безопасный выход беженцев из Мариуполя. За сутки из города эвакуировали 562 человека, в том числе 110 детей.

Топили снег на костре под пулями. Свистело, а мы что-то варим. Жительница Мариуполя о жизни в условиях конфликта-4

Из-за продолжающихся боев там возникла катастрофическая гуманитарная ситуация. Местным жителям не хватает самого необходимого.

Топили снег на костре под пулями. Свистело, а мы что-то варим. Жительница Мариуполя о жизни в условиях конфликта-7

Ситуация в Мариуполе просто ужасная. Ни к родственникам невозможно попасть, пробраться, узнать, как они. Воды нет. Нам помог, наверное, свыше, что пошел снег, мы его топили на костре под пулями. Свистело, а мы что-то варим, супы какие-то, чаи греем. Это ужасная ситуация.

Топили снег на костре под пулями. Свистело, а мы что-то варим. Жительница Мариуполя о жизни в условиях конфликта-10

Российская армия продолжает помогать мирному населению и доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы (подробнее здесь).

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# Международная политика # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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