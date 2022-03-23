Российские военные привезли в Мелитополь 20 тонн гуманитарной помощи

К ситуации в Украине. 28-й день военной спецоперации. 22 марта глава ЛНР заявил об освобождении порядка 80 % территории республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти полностью вернули контроль и над Мариуполем.

Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. Жители ночуют в подвалах либо пытаются выехать из зоны боевых действий. Гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. В то же время российская армия продолжает помогать мирному населению и доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы. Только в Мелитополь военные привезли 20 тонн необходимого.

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