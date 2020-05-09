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Токаев и Назарбаев поздравили Президента Беларуси и народ страны с Днём Победы

09 мая 2020 12:37
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Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с годовщиной Победы поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Токаев и Назарбаев поздравили Президента Беларуси и народ страны с Днём Победы-1

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Лучшей данью памяти наших отцов и дедов будет дальнейшее развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью, основанного на крепкой дружбе, взаимном доверии и поддержке.

Поздравительное послание также направил и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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# Великая Отечественная война # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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