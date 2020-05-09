«Победа над нацизмом – наше общее великое достояние». Владимир Путин поздравил с 9 Мая Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с годовщиной Победы поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Владимир Путин, президент России:

Победа над нацизмом – наше общее великое достояние. Священный долг нынешних поколений россиян и белорусов – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов.