Объединённая Европа разделила Евразию непреодолимой стеной – зампред Совфеда

Международный общественно-деловой форум в Москве объединил несколько сотен экспертов – это представители министерств и ведомств, общественных организаций, медиасферы, ученые, деятели культуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации:

С моей точки зрения, долгое время мешало и продолжает мешать так называемая объединенная Европа, которая объединилась уже не географически, а политически, и тем самым разделила Евразию непреодолимой стеной. Сейчас эта стена проходит по восточной границе блоков НАТО и ЕС. Вроде бы должно было быть наоборот. Европа должна была бы двигаться на восток, в Азия, получилось, что она двинулась на запад через Атлантику.

На евразийском пространстве с большинством стран Беларусь связывают отношения не только двусторонние, но и блоковые. На форуме в Москве говорили о новых форматах сотрудничества – стажировки студентов, повышение квалификации преподавателей, патриотическое воспитание.