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Объединённая Европа разделила Евразию непреодолимой стеной – зампред Совфеда

11 апреля 2025 07:01
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Международный общественно-деловой форум в Москве объединил несколько сотен экспертов – это представители министерств и ведомств, общественных организаций, медиасферы, ученые, деятели культуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединённая Европа разделила Евразию непреодолимой стеной – зампред Совфеда-2

Сохранение национальной идентичности и культурного кода народов Евразии – главная тема. Геополитическая турбулентность, глобальный экономический шторм – все это подталкивает здравомыслящих политиков к конструктивному сотрудничеству.

Объединённая Европа разделила Евразию непреодолимой стеной – зампред Совфеда-4

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации:
С моей точки зрения, долгое время мешало и продолжает мешать так называемая объединенная Европа, которая объединилась уже не географически, а политически, и тем самым разделила Евразию непреодолимой стеной. Сейчас эта стена проходит по восточной границе блоков НАТО и ЕС. Вроде бы должно было быть наоборот. Европа должна была бы двигаться на восток, в Азия, получилось, что она двинулась на запад через Атлантику.

На евразийском пространстве с большинством стран Беларусь связывают отношения не только двусторонние, но и блоковые. На форуме в Москве говорили о новых форматах сотрудничества – стажировки студентов, повышение квалификации преподавателей, патриотическое воспитание.

# Константин Косачев # форум # Международная политика

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