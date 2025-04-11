Объединённая Европа разделила Евразию непреодолимой стеной – зампред Совфеда

Международный общественно-деловой форум в Москве объединил несколько сотен экспертов – это представители министерств и ведомств, общественных организаций, медиасферы, ученые, деятели культуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный общественно-деловой форум в Москве объединил несколько сотен экспертов – это представители министерств и ведомств, общественных организаций, медиасферы, ученые, деятели культуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сохранение национальной идентичности и культурного кода народов Евразии – главная тема. Геополитическая турбулентность, глобальный экономический шторм – все это подталкивает здравомыслящих политиков к конструктивному сотрудничеству.
Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации:
С моей точки зрения, долгое время мешало и продолжает мешать так называемая объединенная Европа, которая объединилась уже не географически, а политически, и тем самым разделила Евразию непреодолимой стеной. Сейчас эта стена проходит по восточной границе блоков НАТО и ЕС. Вроде бы должно было быть наоборот. Европа должна была бы двигаться на восток, в Азия, получилось, что она двинулась на запад через Атлантику.
На евразийском пространстве с большинством стран Беларусь связывают отношения не только двусторонние, но и блоковые. На форуме в Москве говорили о новых форматах сотрудничества – стажировки студентов, повышение квалификации преподавателей, патриотическое воспитание.