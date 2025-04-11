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Участие приняли около 750 человек – в Минске подвели итоги конкурса «Сила закона: мы и право»

11 апреля 2025 07:26
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Белорусская молодежь хорошо знает свои права и обязанности. Это показали итоги республиканского конкурса «Сила закона: мы и право», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие приняли около 750 человек – в Минске подвели итоги конкурса «Сила закона: мы и право»-2

В интеллектуальном состязании школьники и студенты соревнуются не только в знании законодательных норм, но и умении применять их в жизни. В финале турнира представители 13 команд анализировали правовые ситуации, развернуто отвечали на вопросы о государственном устройстве, правовых основах, образовании, молодежной политике. Перед финальной игрой для участников провели экскурсию по зданию Совета Республики, а также показали криминалистическую лабораторию и музей Следственного комитета.

Участие приняли около 750 человек – в Минске подвели итоги конкурса «Сила закона: мы и право»-4

Анастасия Демидко, учащаяся Брестского государственного колледжа связи:
Побывала в зале, где заседают сенаторы. Побывать на их месте, познакомиться с новыми интересными людьми – это очень полезно. Также было интересно в Следственном комитете узнать, как работает криминалистическая лаборатория, узнать историю СК.

Участие приняли около 750 человек – в Минске подвели итоги конкурса «Сила закона: мы и право»-6

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Также в рамках диалоговой площадки мы обсудили и базовые закладки 12-й Директивы. Это во многом действительно тот документ фундаментальный, который говорит от основ развития нашего государства до тех вызовов и угроз, на которые мы должны реагировать.

В четвертом сезоне проекта участвовали около 750 человек, из них в финал прошли 65 лучших знатоков права.

# Молодежь Беларуси # Право # Александр Лукьянов

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