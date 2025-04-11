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Автопарк Островецкой клинической больницы пополнился новым реанимобилем

11 апреля 2025 06:35
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Чтобы качественная медицинская помощь была доступна всем. В Беларуси продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопарк Островецкой клинической больницы пополнился новым реанимобилем-2

В распоряжении Островецкой районной клинической больнице теперь новый реанимобиль. Современная машина белорусского производства оснащена всем необходимым. Это позволит оперативно оказывать помощь жителям даже самых отдаленных населенных пунктов района.

Автопарк Островецкой клинической больницы пополнился новым реанимобилем-4

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
Наше здравоохранение бесплатное, оно бесплатное для людей, в принципе, оно такое же затратное, как и в любой другой стране, просто у нас на себя эту функцию взяло государство. У нас в том и весь смысл нашего социального государства: при любом достатке, при любом уровне жизни тебя спасать будут одинаково.

Автопарк Островецкой клинической больницы пополнился новым реанимобилем-6

Владимир Можейко, главный врач Островецкой центральной районной клинической больницы:
Время для медицины имеет важное значение, и в зависимости от скорости доставки пациента в стационар напрямую зависит и результат лечения, здоровье человека и даже его жизнь. Поэтому, конечно, получение такого автомобиля, оснащенного самым современным оборудованием, я уверен, повысит качество оказываемой медицинской помощи в нашем лечебном учреждении и благоприятно скажется в целом на здоровье нашего населения.

Всего в Гродненской области 10 таких автомобилей. Это позволяет полностью выполнять «правило золотого часа», когда можно наиболее эффективно оказать первую помощь.

# Здравоохранение Беларуси # Государственная политика в области здравоохранения # Юрий Караев # Учреждения здравоохранения

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