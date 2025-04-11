51 человек погиб из-за наводнений в Боливии

Большая вода в Боливии. Власти ввели режим чрезвычайного положения из-за сильных наводнений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большая вода в Боливии. Власти ввели режим чрезвычайного положения из-за сильных наводнений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погиб 51 человек. Свыше 100 тысяч были вынуждены покинуть дома. По данным местных спасателей, 380 тысяч семей во всех девяти департаментах страны остались без крова. Сильнее всего пострадал регион Ла-Пас. Жителей эвакуируют во временные убежища. Метеорологическая служба Боливии объявила предупреждение. Для ликвидации последствий наводнений в пострадавшие районы направили военнослужащих и спецтехнику.