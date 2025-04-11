Дмитрий «Гоблин» Пучков: Беларусь – это единственный союзник РФ. Получилось так только благодаря тому, что у руля стоит Лукашенко

А что тут можно думать? Я думаю то же самое, что и всегда. Беларусь – это единственный союзник Российской Федерации. Получилось так, с моей точки зрения, исключительно благодаря тому, что у руля стоит Александр Григорьевич.