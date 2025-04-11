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51 человек погиб из-за наводнений в Боливии

11 апреля 2025 07:03
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Большая вода в Боливии. Власти ввели режим чрезвычайного положения из-за сильных наводнений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

51 человек погиб из-за наводнений в Боливии-2

Погиб 51 человек. Свыше 100 тысяч были вынуждены покинуть дома. По данным местных спасателей, 380 тысяч семей во всех девяти департаментах страны остались без крова. Сильнее всего пострадал регион Ла-Пас. Жителей эвакуируют во временные убежища. Метеорологическая служба Боливии объявила предупреждение. Для ликвидации последствий наводнений в пострадавшие районы направили военнослужащих и спецтехнику.

# Природные явления # Новости Боливии # Наводнение

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