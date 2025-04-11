На плацу Минской военной комендатуры ежедневно проходит подготовка к параду 9 Мая

Меньше месяца до самого масштабного и торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы, – парада. На плацу Минской военной комендатуры почти ежедневно слышны патриотические мелодии в исполнении сводного оркестра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди более чем четырех тысяч человек чеканят строевой шаг сотрудники ОМОНа, военнослужащие войсковой части 3214, а также подрастающее поколение защитников – курсанты Академии МВД, факультета внутренних войск Военной академии и учащиеся милицейских лицеев.

Николай Максимович, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома: Каждый парад для нас – это огромная честь, огромная ответственность. Этот парад, естественно, особенный. Это 80-летие Победы, и каждый, кто находится в строю, а в парадном расчете ОМОН находятся сотрудники из всех подразделений, для нас это огромная честь. И каждый, кто находится, вспоминает своих дедов, прадедов.

Мы все, лицеисты, учимся для того, чтобы в будущем служить Родине, выполнять государственные задачи. И парад, посвященный 80-летию Победы, – это первая государственная задача, которую нам дали, и мы должны ее выполнить добросовестно.

Будущие офицеры войск правопорядка в коробке исторической части парада представят бойцов легендарного батальона милиции Константина Владимирова, которые в июле 1941-го ценой собственной жизни обороняли Могилев.