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Александр Вучич заявил о желании Сербии сохранять дружеские отношения с Россией

04 апреля 2022 12:19
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Правящая партия «Фидес» одержала четвертую подряд убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии. Таким образом, премьер-министр Виктор Орбан остается у власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вучич заявил о желании Сербии сохранять дружеские отношения с Россией-1

Впервые он занял пост в 2010-м. Избиратели поддержали его видение консервативного, «нелиберального» государства и проголосовали против оппозиционного альянса, который обещал наладить отношения с Европейским союзом. 58-летний Орбан пользуется поддержкой у тех, кто придерживается традиционных христианских ценностей. Он также ярый сторонник антииммиграционной политики и противник энергетических санкций в отношении России.

Александр Вучич заявил о желании Сербии сохранять дружеские отношения с Россией-4

Тем временем в Сербии о победе на выборах заявил президент Александр Вучич. Он также поддерживает тесные отношения с Москвой и Пекином, и, по его словам, страна будет и в дальнейшем придерживаться политики военного нейтралитета и сохранять дружеские отношения с Россией.

# Международная политика # Виктор Орбан # Александр Вучич # Фотофакт

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