Александр Вучич заявил о желании Сербии сохранять дружеские отношения с Россией

Правящая партия «Фидес» одержала четвертую подряд убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии. Таким образом, премьер-министр Виктор Орбан остается у власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые он занял пост в 2010-м. Избиратели поддержали его видение консервативного, «нелиберального» государства и проголосовали против оппозиционного альянса, который обещал наладить отношения с Европейским союзом. 58-летний Орбан пользуется поддержкой у тех, кто придерживается традиционных христианских ценностей. Он также ярый сторонник антииммиграционной политики и противник энергетических санкций в отношении России.