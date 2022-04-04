Применяли электрошокеры и угрожали расправой. Гражданин Эфиопии рассказал о зверствах литовских силовиков

Литва продолжает практику подвоза и выталкивания беженцев на территорию Беларуси. Об этом заявил Госпогранкомитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это буквально свежие кадры того, как вблизи белорусско-литовской границы нарядом в лесу был обнаружен гражданин Эфиопии. Мужчина находился без сознания. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Молодого человека удалось спасти и привести в сознание.

– Скорая помощь, мы тебе помощь оказываем. – Не бойся, не бойся, все нормально, все. – Тихо-тихо, успокойся, ложись. – Не бойся, не закрывайся.

По словам иностранца, литовские силовики вывезли его и еще несколько человек к границе, а затем под угрозой физической расправы, применяя электрошокеры, заставили перейти на территорию Беларуси.

Подобные факты уже фиксировались неоднократно. Известно о случаях бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с людьми в литовских лагерях для беженцев.