«Мины сильно на нас влияют». Турецкие рыбаки боятся выходить в Чёрное море

Последствия украинского кризиса ощущаются за тысячи километров от непосредственной зоны конфликта. Об угрозе рыболовной промышленности заявила Турция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После того как местная береговая охрана обнаружила у побережья несколько морских мин, которых течением принесло от украинских портов, рыбаки стали бояться выходить на промысел в Черное море. А оно является очень важным традиционным районом рыболовства для местных жителей и единственным средством для их заработка. Правительство страны также объявило мораторий на рыболовство на побережье Черного моря, чтобы обеспечить безопасность рыбаков.

Мины сильно на нас влияют, потому что мы боимся ходить на рыбалку, мы не можем чувствовать себя в безопасности.

Ситуацию осложнило и то обстоятельство, что из-за украинского кризиса в Турции выросли цены на топливо. Заправлять свои суда турецким рыбакам становится все труднее.