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«Мины сильно на нас влияют». Турецкие рыбаки боятся выходить в Чёрное море

04 апреля 2022 15:04
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Последствия украинского кризиса ощущаются за тысячи километров от непосредственной зоны конфликта. Об угрозе рыболовной промышленности заявила Турция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мины сильно на нас влияют». Турецкие рыбаки боятся выходить в Чёрное море-1

После того как местная береговая охрана обнаружила у побережья несколько морских мин, которых течением принесло от украинских портов, рыбаки стали бояться выходить на промысел в Черное море. А оно является очень важным традиционным районом рыболовства для местных жителей и единственным средством для их заработка. Правительство страны также объявило мораторий на рыболовство на побережье Черного моря, чтобы обеспечить безопасность рыбаков.

«Мины сильно на нас влияют». Турецкие рыбаки боятся выходить в Чёрное море-4

Мины сильно на нас влияют, потому что мы боимся ходить на рыбалку, мы не можем чувствовать себя в безопасности.

Ситуацию осложнило и то обстоятельство, что из-за украинского кризиса в Турции выросли цены на топливо. Заправлять свои суда турецким рыбакам становится все труднее.

«Мины сильно на нас влияют». Турецкие рыбаки боятся выходить в Чёрное море-7

Цены на нефть подскочили после конфликта между Россией и Украиной. И мы несем убытки, потому что наши корабли работают на дизельном топливе. Наши экономические потери достигли около 30 % из-за конфликта. Я очень надеюсь, что он скоро закончится и там восстановится мир.

«Мины сильно на нас влияют». Турецкие рыбаки боятся выходить в Чёрное море-10

Многие турецкие эксперты уверены, что эта напряженная ситуация, которая сложилась в ранее мирных и безопасных водах Черного моря, стала следствием политики западных стран и США.

# Экономический кризис # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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