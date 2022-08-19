«Бьют с той стороны. Это абсолютно очевидно». Гигин развеял украинские фейки про обстрелы Запорожской АЭС

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ и белорусскую миссию. В гостях историк, политолог, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Григорий Азаренок, СТВ: Мы все это видели, мы были там несколько дней назад. За день до этого было 25 прилетов по Энергодару – это рекордное количество. Надо отметить, что работают там украинские специалисты. Они получают зарплату от «Энергоатома». Тем не менее они продолжают их обстреливать, продолжают их убивать. Причем не только в районе АЭС, но и во всем городе. Нам рассказали, что один снаряд прилетел в огород пожилой женщине и она погибла.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»: Во-первых, по фейкам украинской стороны. Они же инициируют всю эту напряженность вокруг Запорожской АЭС. Смотрите, как они путаются в показаниях. Первое, это якобы Россия провоцирует обстрелы с украинской стороны, сосредоточив на территории атомной электростанции свое вооружение. Там «Грады». Видели их там?

Григорий Азаренок:

Нет, там нет никакого тяжелого вооружения. Там стоит полк Росгвардии для защиты сотрудников от диверсантов, террористов.

Вадим Гигин:

Так это первый укрофейк. Следующий о том, что якобы Россия сама бьет, чтобы лишить Украину энергетики и так далее. Это тоже полная чушь, потому что ни для кого (вы разговаривали с людьми, я разговаривал) – ни для местных, ни для специалистов, которые там работают, не представляет секрета, кто это бьет. Бьют с той стороны. Это абсолютно очевидно. Это можно посмотреть по тем обломкам, которые там находятся.

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