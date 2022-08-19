«Никто не верит, что будет атомная катастрофа». Как и почему украинцы оправдывают действия ВСУ?

Григорий Азаренок, СТВ: Мы живем в мире сумасшедших что ли? Если бы хоть один удар со стороны России был бы по атомной станции, мы же понимаем, какая спутниковая группировка американская висит над всей этой территорией. Тут же были бы тысячи видео, снимков и так далее. Но нет же ни одного. Это же бред сумасшедшего. И весь мир сидит, разинув рты.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Если придерживаться философии Шопенгауэра, то вы правы. Это мир сумасшедших. Он так и смотрел на мир. Но если исходить из оценки реалистичной политики, они ведь как рассуждают. Вы же тоже читаете паблики украинские. Никто не верит, что будет атомная катастрофа. Создать шум вокруг этого – да, а сами себя успокаивают, что атомный реактор выдерживает удар… О чем говорил Владимир Рогов? Только они со своей стороны. Кроме того, украинцы же тоже в большинстве не верят, что Россия бьет по атомной станции. Они об этом пишут, сами подхихикивают над этой версией и оправдывают действия своих ВСУ. И придерживаются определенной логики поведения, поэтому здесь, на самом деле, никакого сумасшествия нет. Они таким образом, нанося эти удары, попадая по огороду, нервируя работников, которые находятся на станции, создавая эскалацию вокруг, при этом прогнозируя, что никакого реального атомного взрыва не будет, сами себя успокаивают.

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