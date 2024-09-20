Талай: ощущение братского плеча помогает выжить в этих очень страшных, тяжелейших условиях

Григорий Азаренок, СТВ:

Плевать мы хотели на мнение тех, кто против нас вводит санкции, кто против нас войну фактически объявляет. И вот такая встреча с Денисом Владимировичем.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Слава богу, большой путь, очень много предстоит сделать. И то, что мы вместе, то, что Беларусь там – это дорогого стоит. И мы, осуществляя гуманитарную миссию Беларусь, мы слышали там добрые слова о Беларуси, что настолько важно наше присутствие там, что действительно и бизнес важен, и налаживание связей, и так далее. Но сам фактор, само ощущение братского плеча помогает выжить в этих очень страшных, тяжелейших условиях.

Григорий Азаренок:

И продолжается ваша миссия. И детки отдыхают, и гуманитарка едет, и гуманитарка идет, и белорусы помогают. Расскажите немножко.

Алексей Талай:

Очень серьезно все развивается. Где-то даже уже не подаем таких особенных сигналов. Лишь бы справиться с тем потоком, который уже на автомате идет в наш фонд, дабы мы, наши волонтеры, смогли все оперативно доставить на Донбасс. Сейчас уже и в Курской губернии присутствует наша миссия. Там уже было три конвоя с гуманитарной помощью от белорусов по линии нашей структуры.

И очень рад тому, что где-то в середине октября будет уже доброе известие о продолжении оздоровления детей с Донбасса. На территории Республики Беларусь будет выделен определенный бюджет по линии, в том числе Союзного государства. И мы этому очень рады. Мы готовы. Дети ждут ребята с ограниченными возможностями, их мамы и родственники. Ведь молва об отдыхе в Беларуси, она разлетелась по всем уголкам, по всем деревням и городам. И многие хотели бы приехать в нашу страну, получить кучу подарков, как это всегда происходит, увидеться со своими сверстниками здесь, ознакомиться с нашими достопримечательностями, нашими городами. Поэтому очень важно продолжать этот проект и проявлять свою братскую любовь. И пусть, как ты говоришь.

Но все знают в мире, что мы никого не боимся, что мы с выбранного нами пути служения нашему Большому Отечеству. Мы никогда не отступимся.