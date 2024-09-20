Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российские вооруженные силы восстановят контроль над территориями, на которые попытались проникнуть ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что армия выполнит свою поставленную задачу, но не раскрыл подробно детали операции.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа наступление ВСУ в Курской области было пресечено, и эта операция завершится разгромом противника. По сообщению Министерства обороны РФ, противник потерял более 15 300 военнослужащих и 124 танка.