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Здравоохранение США признали худшим среди 10 развитых стран

20 сентября 2024 13:39
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Система здравоохранения США признана худшей среди десяти развитых стран. Об этом говорят результаты опубликованного отчета одной из независимых организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здравоохранение США признали худшим среди 10 развитых стран-2

Эксперты сравнили ситуацию в Соединенных Штатах с Австралией, Канадой, Францией, Германией, Швецией и Швейцарией и Великобританией, где медицина также переживает далеко не лучшие времена. И стало понятно, что вся хваленая американская система здравоохранения серьезна больна. Причем по всем направлениям: от профилактики заболеваний до эффективности лечения.

Выяснилось, что жители США умирают самыми молодыми, несмотря на то, что они тратят на медицину почти в два раза больше денег, чем граждане 10 других стран, указанных в исследовании. В первую очередь это связывают с непомерно высокой стоимостью медицинской помощи, которая из-за этого становится недоступной для все большего количества американцев. Есть пациенты, которые не могут позволить себе даже лекарства

# Экономический кризис

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