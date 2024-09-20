Здравоохранение США признали худшим среди 10 развитых стран

Эксперты сравнили ситуацию в Соединенных Штатах с Австралией, Канадой, Францией, Германией, Швецией и Швейцарией и Великобританией, где медицина также переживает далеко не лучшие времена. И стало понятно, что вся хваленая американская система здравоохранения серьезна больна. Причем по всем направлениям: от профилактики заболеваний до эффективности лечения.

Выяснилось, что жители США умирают самыми молодыми, несмотря на то, что они тратят на медицину почти в два раза больше денег, чем граждане 10 других стран, указанных в исследовании. В первую очередь это связывают с непомерно высокой стоимостью медицинской помощи, которая из-за этого становится недоступной для все большего количества американцев. Есть пациенты, которые не могут позволить себе даже лекарства