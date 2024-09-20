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Абсурд. Песков прокомментировал идею Польши передать Крым под мандат ООН

20 сентября 2024 13:58
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным предложение МИД Польши отдать Крым под мандат ООН для проведения референдума через 20 лет. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что «российская территория и российские регионы не могут являться предметом» обсуждения или передачи.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выдвинул эту идею на встрече в Киеве. В ответ на это глава крымского парламента Владимир Константинов предлагает передать Польшу под мандат ООН, подчеркивая неотъемлемость Крыма от Российской Федерации.

# Международная политика

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