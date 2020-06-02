Доцент из МГУ: Трамп может пойти на жёсткое подавление, чтобы показать, что он сильный реальный президент, которого нельзя сломать

Новости США. Ситуация в США беспокоит мировую общественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты
Новости США. Ситуация в США беспокоит мировую общественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты
Алексей Фененко, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ:
Я не исключаю, что Трамп может пойти на жесткое подавление (протестов – прим. ред.) в некоторых городах, чтобы показать своему электорату, что он сильный реальный президент, которого нельзя сломать.