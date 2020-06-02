Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них

Новости США. Беспорядки в США длятся уже неделю – столько времени прошло после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп, президент США:

Мой первый и самый высокий долг как президента – защищать нашу великую страну и американский народ. Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство.

Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах.