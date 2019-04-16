Свидетель триумфов и трагедий Франции. Весь мир скорбит о сгоревшем соборе Парижской Богоматери

Новости Франции. Внимание всего мира в эти сутки приковано к французской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На восстановление Нотр-Дам-де-Пари уже собрано более 700 миллионов евро. На трагедию откликнулись крупнейшие мировые компании.



Кстати, с ремонтом собора могут помочь и авторы знаменитой компьютерной игры «Assassin’s Creed». Для этого можно будет использовать 3D-модель храма, которую в течение двух лет буквально по кирпичикам создавали геймдизайнеры.

А вот легендарный роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» попал в десятку самых популярных книг в мире. Трагедия в Париже не оставила равнодушным никого. Предложение о помощи поступают со всего мира.

Огонь, полыхавший несколько часов, жадно пожирал духовное сердце Парижа – собор Парижской Богоматери. Пока французские спасатели отбивали у огненной стихии реликвию, весь мир, без преувеличения, прильнул к экранам телевизоров и вчитывался в стенограммы информлент. «850 лет истории в огне»: собор Нотр-Дам удастся восстановить Нотр-Дам де Пари – свидетель триумфов и трагедий Франции.

Едва уцелевший во времена Великой Французской революции, переживший две мировые войны, окутанный ореолом мистики, тайн, легенд и историй. Всемирное наследие, цена которому то самое легендарное: «Увидеть Париж и умереть».

Но катастрофа обезглавила готическую базилику. Знаменитый шпиль не выдержал «жгучего» напора и пал. К международному челленжу-скорби в соцсетях присоединились и белорусы.

Размещая свои фотолуки на фоне собора, каждый делится частичкой своей грусти. Павел Латушко о пожаре в Нотр-Даме: «Трагедыя для ўсяго чалавецтва» В Минске с визитом прибыли представители Сената Франции. Сенсация с трагическими нотами стала такой спонтанной, но в то же время и эмоциональной темой вступительного слова и дальнейших обсуждений.

А ведь это как раз и подчеркивает искренность сопереживания. Что называется, и в горе, и в радости – разделение чувств становятся крепкой базой, созданной группы дружбы между двумя парламентами. Французская делегация в Минске о пожаре в Нотр-Дам: «Чувство, что часть нас самих сгорела в пламени» Волна шока постепенно отходит, наступает следующая – принятие. Сейчас нужно отречься от эмоций и сконцентрироваться на воссоздании. Во время пожара к собору дважды приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. Назвав пожар «ужасной драмой», он констатировал, что худшего удалось избежать.

Хранящиеся в храме реликвии удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест. Также известно, что терновый венец и туника святого Людовика не пострадали, их удалось даже вывезти за пределы задания.