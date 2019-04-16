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Павел Латушко о пожаре в Нотр-Даме: «Трагедыя для ўсяго чалавецтва»

16 апреля 2019 17:49
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Новости Франции. Павел Латушко больше 6 лет наводил дипломатические мосты между Францией и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко о пожаре в Нотр-Даме: «Трагедыя для ўсяго чалавецтва»-1

Кроме этого он был представителем нашей страны в ЮНЕСКО, там же почти 30 лет значился и Нотр-Дам. Но культурный масштаб трагедии выше всяких аналогий.

Павел Латушко о пожаре в Нотр-Даме: «Трагедыя для ўсяго чалавецтва»-4

Павел Латушко, директор Национального академического театра им. Я.Купалы:
Трагедыя для ўсяго чалавецтва, для ўсіх тых, хто разумее важнасць гісторыка-культурнай спадчыны. Шмат французаў і парыжан наведвала яго, але яшчэ больш наведвала гэты ўнікальны помнік замежных гасцей. Неаднойчы беларусы, дзесяткі, сотні тысяч беларусаў, якія наведвалі гэты выключны помнік. Помнік духоўнасці, створанай чалавекам, майстэрствам і ўменнем чалавека. І сёння важна выкараставаць гэтае майстэрства, гэтае ўменне, дух чалавека дзеля таго, каб аднавіць гэты выключны помнік.

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