Павел Латушко о пожаре в Нотр-Даме: «Трагедыя для ўсяго чалавецтва»

Новости Франции. Павел Латушко больше 6 лет наводил дипломатические мосты между Францией и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого он был представителем нашей страны в ЮНЕСКО, там же почти 30 лет значился и Нотр-Дам. Но культурный масштаб трагедии выше всяких аналогий.