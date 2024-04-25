На Всебелорусском народном собрании не раз звучала тема возможной агрессии со стороны наших западных соседей. Председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко четко дал понять странам НАТО: нужно начать решать все конфликты мирным и дипломатическим путем. Но Брюссель и Вашингтон продолжают накалять ситуацию на европейском континенте, спонсируя украинцев и наращивая военный контингент на восточных рубежах.

Ко всему прочему, командование Альянса уже перестало подбирать выражения при объявлении очередных военных учений. Так, командующий американскими войсками в Европе Дэррил Уильямс открыто заявил, что все маневры проводятся против возможной российской агрессии. Не скрывая это, НАТО организовывает крупнейшие военные сборы и у наших границ.