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США заявили, что в Европе отрабатывается сценарий возможной российской агрессии

25 апреля 2024 14:20
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На Всебелорусском народном собрании не раз звучала тема возможной агрессии со стороны наших западных соседей. Председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко четко дал понять странам НАТО: нужно начать решать все конфликты мирным и дипломатическим путем. Но Брюссель и Вашингтон продолжают накалять ситуацию на европейском континенте, спонсируя украинцев и наращивая военный контингент на восточных рубежах.

США заявили, что в Европе отрабатывается сценарий возможной российской агрессии-1

Ко всему прочему, командование Альянса уже перестало подбирать выражения при объявлении очередных военных учений. Так, командующий американскими войсками в Европе Дэррил Уильямс открыто заявил, что все маневры проводятся против возможной российской агрессии. Не скрывая это, НАТО организовывает крупнейшие военные сборы и у наших границ.

США заявили, что в Европе отрабатывается сценарий возможной российской агрессии-4

В Литве и Польше все еще продолжаются масштабные учения по защите Сувалкского коридора – одного из самых уязвимых мест альянса. В стрельбах принимают участие и другие союзники по блоку. А с латвийской стороны немецкие ВВС продолжают патрулировать акваторию Балтии, поддерживая так называемую стабильность в регионе.

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# НАТО # Александр Лукашенко

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