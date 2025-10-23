Военные Беларуси и Мьянмы обсудили вопросы взаимодействия в информационной сфере

Международные связи укрепляют наши военные. Направления взаимодействия в информационной сфере определены в ходе переговоров с делегацией из Республики Союз Мьянма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в Центральном доме офицеров. По общему мнению, обмен информацией и опытом будет способствовать развитию СМИ в обеих странах. Белорусские специалисты получили приглашение посетить Мьянму и ознакомиться с медиаиндустрией этой страны.

С продукцией, творческим и техническим потенциалом армейских журналистов гости ознакомились во время посещения телекомпании «ВоенТВ». Повышенный интерес вызвал контент, создаваемый для сети Интернет, а также видеоматериалы, подготовленные с помощью искусственного интеллекта. Зарубежные специалисты отметили высокое качество белорусских телепроектов.