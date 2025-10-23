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Военные Беларуси и Мьянмы обсудили вопросы взаимодействия в информационной сфере

23 октября 2025 06:56
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Международные связи укрепляют наши военные. Направления взаимодействия в информационной сфере определены в ходе переговоров с делегацией из Республики Союз Мьянма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные Беларуси и Мьянмы обсудили вопросы взаимодействия в информационной сфере-2

Встреча прошла в Центральном доме офицеров. По общему мнению, обмен информацией и опытом будет способствовать развитию СМИ в обеих странах. Белорусские специалисты получили приглашение посетить Мьянму и ознакомиться с медиаиндустрией этой страны. 

С продукцией, творческим и техническим потенциалом армейских журналистов гости ознакомились во время посещения телекомпании «ВоенТВ». Повышенный интерес вызвал контент, создаваемый для сети Интернет, а также видеоматериалы, подготовленные с помощью искусственного интеллекта. Зарубежные специалисты отметили высокое качество белорусских телепроектов.

# Беларусь-Мьянма # Международное сотрудничество

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