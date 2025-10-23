Акция «Дай лесу новае жыццё!» объединила свыше 20 тыс. белорусов

«Дай лесу новае жыцце!» Экологическая акция объединила белорусов. Только за прошлую неделю в ней приняли участие свыше 20 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это работники лесхозов и волонтеры – школьники, студенты, представители органов власти и общественных организаций. Основное внимание – восстановлению пострадавших от буреломов участков. Совместными усилиями посажено уже свыше 7,5 миллиона деревьев. В Богушевском районе на 12 гектарах уже набирают силу 10 тысяч новых деревьев – сосна, береза, ель и дуб.

Марина Щербицкая, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Богушевского лесхоза:

Так как наша акция приурочена к Году благоустройства, мы производим работы и по реставрации мест отдыха, расположенных в лесном фонде, по очистке леса от захламленности, вдоль автомобильных дорог, также в преддверии конца акции планируем заложить памятную аллею.

Напомним, экологическая инициатива продлится до конца октября. Всего этой осенью в Беларуси планируют высадить около 21 миллиона деревьев на площади более трех тысяч гектаров.