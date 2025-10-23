Более тысячи погибших журавлей обнаружены на берегу водохранилища в Германии

Более тысячи погибших журавлей обнаружены в Германии на берегу водохранилища Кельбра за последние две недели. Предварительные оценки указывают на вспышку птичьего гриппа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более тысячи погибших журавлей обнаружены в Германии на берегу водохранилища Кельбра за последние две недели. Предварительные оценки указывают на вспышку птичьего гриппа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это водохранилище – одно из ключевых мест стоянки перелетных птиц. Оттуда огромные стаи продолжают свой путь через Европу. Так, заболевание угрожает стремительно распространиться. О вспышке птичьего гриппа уже заявили во Франции. Там Министерство сельского хозяйства объявило высокий уровень опасности.