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Более тысячи погибших журавлей обнаружены на берегу водохранилища в Германии

23 октября 2025 07:00
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Более тысячи погибших журавлей обнаружены в Германии на берегу водохранилища Кельбра за последние две недели. Предварительные оценки указывают на вспышку птичьего гриппа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи погибших журавлей обнаружены на берегу водохранилища в Германии-2

Это водохранилище – одно из ключевых мест стоянки перелетных птиц. Оттуда огромные стаи продолжают свой путь через Европу. Так, заболевание угрожает стремительно распространиться. О вспышке птичьего гриппа уже заявили во Франции. Там Министерство сельского хозяйства объявило высокий уровень опасности.

# Германия # Птичий грипп

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