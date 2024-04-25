Зеленский: украинцы должны победить, но не все будут счастливы от этого

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News выразил мнение, что победе его страны в противостоянии с Россией будут рады далеко не все. Что под этим заявлением имелось в виду Зеленский не уточнил, пишет ТАСС.

Также политик не совсем понятно ответил на вопрос журналиста о том, как он способствует поднятию боевого духа граждан страны, заявив, что «это вопрос без ответа». Однако, по его словам, украинцы обязаны победить, однако у него есть сомнения, что «все будут счастливы» от такого исхода.

Ранее в беседе с бразильскими журналистами Зеленский признал сильную усталость украинских граждан от продолжающегося конфликта.