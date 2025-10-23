МВД фиксирует правонарушения в связи с участием в конкурсе, организованном блогером

Гонка за выигрышем и популярностью оборачивается законным наказанием. Об этом напоминают в МВД. Дело в том, что в последнее время фиксируются правонарушения, связанные с участием в конкурсе, который объявил один из блогеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремление к мимолетной славе и легкому выигрышу вынуждает молодежь забыть о границах дозволенного и толкает на правонарушения.

Совершил несанкционированное пикетирование, пройдясь по Немиге с плакатом блогера с выпиской онлайн-казино на плакате. Предупреждаю всех, кто собирается данной рекламой заниматься, что будут последствия, и не особо хорошего формата.