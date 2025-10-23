МВД фиксирует правонарушения в связи с участием в конкурсе, организованном блогером
Гонка за выигрышем и популярностью оборачивается законным наказанием. Об этом напоминают в МВД. Дело в том, что в последнее время фиксируются правонарушения, связанные с участием в конкурсе, который объявил один из блогеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стремление к мимолетной славе и легкому выигрышу вынуждает молодежь забыть о границах дозволенного и толкает на правонарушения.
Совершил несанкционированное пикетирование, пройдясь по Немиге с плакатом блогера с выпиской онлайн-казино на плакате. Предупреждаю всех, кто собирается данной рекламой заниматься, что будут последствия, и не особо хорошего формата.
Сергей Горохов, начальник УОПП ГУВД Мингорисполкома:
Молодые люди, забывая о границах дозволенного, устраивают провокации в общественных местах, повреждают чужое имущество, создают помехи для движения транспорта. Все это выражается в видеороликах, где запечатлены противоправные действия. Минская милиция напоминает гражданам о соблюдении законодательства и ответственности за совершение противоправных действий. Участие в конкурсах и стремление к популярности не должны быть оправданием для совершения правонарушений. Важно помнить, что закон – это гарант порядка и безопасности в обществе.
По каждому факту проведена проверка: участники роликов идентифицированы, к ним применены установленные законом меры.